《三國志戰略版》爭霸戰　頒獎盛典周日舉行

【特約報道】《三國志・戰略版》是光榮特庫摩完全監修的革新巨作，為玩家帶來頂級手遊謀略交鋒體驗。當中的活動盛事肯定是第一季千萬獎金同盟爭霸戰，其頒獎盛典將於本周日（4月25日）在台北舉行，官方特別邀請玩家一同見證千萬獎金遊戲競賽獎得主的榮耀時刻，香港盟更勇奪亞軍，香港玩家當然要捧場！

《三國志・戰略版》日前公布了千萬獎金同盟爭霸賽的得主名單，官方隨即籌劃這場尊爵非凡的頒獎盛會，活動現場將以環景巨型LED打造，加上地面投射螢幕的延伸舞台，搭配聲光效果與大氣勢的遊戲動畫呈現，沉浸感十足。在節目內容安排上，官方透露從主持人到嘉賓都有特別心思的安排，絕對讓獲獎代表感受到《三國志・戰略版》有膽有謀的真實體驗！

為紀念贏得千萬獎金同盟爭霸賽最高榮耀的10個同盟，官方特別針對10位同盟盟主的個人形象，繪製了形象插畫，象徵第一賽季最頂尖的霸業共主，一同實現最真實的三國，男人的浪漫。插畫將於4月25日頒獎盛典中首度揭曉。而第一季千萬獎金同盟爭霸賽頒獎盛典活動，將於活動後的隔周六（5月1日）晚上19:00，於官方YouTube頻道首播，玩家千萬不要錯過！想要了解更多《三國志・戰略版》第一季千萬獎金同盟爭霸戰頒獎盛典活動花絮與手遊的遊戲資訊及玩法內容，請密切關注《三國志・戰略版》官方粉絲團。

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