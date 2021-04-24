【大整蠱】整壞森美愛車　丁子朗驚到眼濕濕

在最新一集的《大整蠱》中，丁子朗、鄭衍峰、黃庭鋒及郭子豪被委派去整蠱森美，節目組欺騙森美即將開拍一個叫《三個型男兜兜風》的節目，由森美、衍峰及庭鋒主持，叫森美帶同他的電單車回電視城開會，森美稱其電單車只是油缸就價值廿多萬，而趁開會之際身穿李小龍打扮的子朗及超人衫的子豪就負責偷走森美的電單車，並找拖車拖走。

森美果然上當，開會後發現電單車失去影踪，他初時仍能保持平靜，編審即時扮打電話給保安，其實保安正是由子朗及子豪假扮，保安先問森美全名及職員編號，之後指電單車由身穿黃色連身衣的人駛走，森美反問：「迷你兵呀？（係中等身材。）李小龍呀？」頗有火氣。

4人見好即收，向森美坦白只是作弄他，跟着便將電單車物歸原主，不過當森美試開車時卻未能將車發動，森美反問4人對愛車做過什麼，丁子朗即時騰騰震表示曾坐上電單車及推車，森美轉為埋怨編審，認為不應動用拖車以至把座駕弄壞，更嬲到拂袖而去，子朗即一臉內疚。

不過原來全部都是一場戲，真正被整蠱的對象是4子，而該名貴電單車亦只是借回來，並非森美所擁有，森美揭盅後，見子朗已經驚到眼濕濕，而最慘是他們發現自己並非節目主持人，只是其中一集被整蠱對象，他們激動地說：「以為有10幾個騷㗎！我推晒啲工作。」子朗話：「我仲好開心同經理人講有10幾個騷，依家冇咗喇！」森美笑言：「開個騷畀你哋4個？發夢啦！」又封他們做「新四苦」。

另外，在新一集中連4位主持人C君、陸永、少爺占及Donald亦被整蠱，他們的頸部被固定在透明膠箱內，要以接龍方式講出四字成語，接不到就要接受懲罰，先輸的陸永被倒入活生生的黃鱔在箱內，之後4人先後輸掉被倒入麥皮蟲，他們嚇到大叫，更指有麥皮蟲爬到衣服內，嚇得他們棄箱而逃。