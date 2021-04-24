IB攻略：IB的80/20法則？（下）

上回筆者講到80/20的態度重點是專注，和不要Multi Tasking, 但是相對比較廣泛。有不少讀者想知道真正的80/20 ，例如運用甚麼工具或技巧，才能用最少的精力達到最佳的效果。當然筆者不是叫你練精學懶，而是學懂更聰明的方法去幫自己成功。就好像20世紀了，如果你還用鑽木的方法取火，而不用打火機，是不明智的。

1.操練IB考試題目至關緊要

有不少同學溫習的時候，只是翻看書本內的內容和練習題目，其實之前澳洲的一些大學研究，發現學生考得出色的，不一定是他們特別聰明，只是他們操練的考試題目比其他同學多。IB時間有限、競爭大，同學不應該將時間放在不重要的內容，例如某某數學家的軼事，就一定不是IB數學考得好的原因，但是有些同學就是捉錯用神，例如背了數學家的出生年份，研究了哪個理論。當然不是說這些不重要，如果同學天資聰穎，時間容許的話，可以鑽研更加深；但是平凡學生，需要把精力放在操練IB考試題目才是致勝關鍵。

2.不懂的就要問

不恥下問是學生應有的態度，不要覺得自己不懂就覺得羞恥，又或者覺得自己已經學懂一切。例如，一條數學題目，雖然A同學和B同學，同樣算出了答案，但是A同學可能用了10分鐘，而B同學就用了2分鐘，這個時候，A同學應該問B同學，究竟是方法出了問題，還是自己不夠熟悉這個Topic的知識，不斷求知，不斷進步，是Top IB 學生的習慣。當然，IB考試題目艱深，同學未必能夠自己處理，這個時候可以考慮IB補習社額外幫助，要找IB Specialist 專家，不要找一些又補DSE、SAT和IB綜合的，因為老師不夠專業，而且筆記方面，一定不夠專家齊全和集中。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣