藝術家攜手《HYPEBEAST》　審視網絡世代

現時活躍於洛杉磯的藝術家Cali Thornhill Dewitt，其藝術創作涉獵範圍甚廣，當中包括：照片攝影、MV導演及專輯封面設計等。讓他從藝術領域走進潮流世界當然要數2016年時佢為Kanye West唱片專輯《The Life of Pablo》設計的一系列紀念服飾單品。當時他使用的歌德字體及排列方式更自此成為佢簽名設計，之後與A.FOUR LABS及NEIGHBORHOOD x adidas Originals聯名系列都有類似設計登場。你以為Cali Thornhill Dewitt只識得「搬字過衫」1招？近期佢就同READYMADE主理人細川雄太攜手創立全新品牌SAINT MICHAEL，將塗鴉圖案及宗教元素結合，並以舊化處理呈現獨特的復古風格。

今回《HYPEBEAST》亦特別邀請人氣極高的Cali Thornhill Dewitt合力打造首個聯名系列，單品設計概念圍繞「第1代網絡（Internet 1.0）」，將舊世代計算機及懷舊復古圖案融入系列中的服飾單品。當中包括：上衣、衞衣、連帽衞衣及運動長褲，每個單品均附有獨特標語，內容涉及網絡及其對世界所帶來的影響，透過切合現今潮流風格的服飾設計去審視網絡世界的轉變。