同新人麗英好有淵源！Kendy：我媽媽都係...

歌手Kendy（孫曉賢）和歌手麗英出席「國際流行音樂大獎」公布候選名單及展開網上投票活動，Kendy在節目中分享她曾經在英國留學，所以會多留意有英倫風的歌曲，亦嘗試將自己喜歡的音樂元素加入去年發行的一首英文歌中。提到今年候選的最受歡迎樂隊組合，她非常欣賞韓國組合BTS的現場演出，她說：「佢哋除咗成功令現場氣氛熾熱外，每位成員都散發出獨特光芒，至於喜愛嘅女歌手，我就鍾情Billie Eilish嘅聲線，又鍾意聽Dua Lipa嘅作品，因為佢好有個性，又能以細膩嘅聲線演繹出寬廣宏大嘅感覺。」

麗英年前加入網上短片平台而為人認識，曾於大專時期進修日文的她有不少機會演唱日文歌。她最欣賞日本女歌手LiSA，去年一直都在聽她的作品，包括不同時期的動漫歌曲，她說：「我會被歌曲吸引先，然後先去追睇相關嘅動漫，我都好開心能翻唱一首去年大熱、由LiSA主唱嘅動漫主題曲。」她又提到自己喜歡韓國組合BLACK PINK，指她們不但跳舞入型入格，歌曲亦非常有節奏感。

活動後，Kendy還將與麗英的合照放上限時動態，並留言：「我唔記得同你講，我媽媽都係叫麗英」，搞到麗英忍不住掩嘴大笑。