自稱遭隊友欺凌　李玹珠遭前職員爆料：曾在手機發現性愛條款

韓團APRIL前成員李玹珠於2015年加入組合出道，翌年10月以健康為由離隊，其胞弟於今年2月底發文大爆家姐退團是因為遭到隊友排斥，更患上恐慌症及曾試圖輕生，而李玹珠上周六亦發文承認曾遭成員欺凌，並指近年DSP事務所取消其所有工作行程，卻不肯跟她解約，已決定提出訴訟，但DSP方面就指一切都是李玹珠單方面的主張，而昨日就出現聲稱是DSP前職員的網民，在社交網發文大爆李玹珠的私生活混亂。

網民A某昨日透過社交網的假帳號發文，自稱是由李玹珠做練習生時就在DSP工作的職員，A某指現在大家都相信李玹珠所說的謊言，所以他想將真相公開：「你本來是以演員練習生身份進入DSP，公司幫你整容變靚之後，就創造了以你為中心的組合APRIL，但不知道你是不是討厭做女團，出道不久便只顧着跟男友玩。」

A某又指曾有造型師在李玹珠的手機中發現她與男友的性關係條款，當中包括「不要總是想做」、「做的時候要想着我」、「做之前要洗乾淨」、「做的時候不要太用力」及「不要做多過3次」等要求，A某指在契約書被發現之後，全公司上下都因為李玹珠而變得很混亂，只能懇求髮型屋要保守秘密。A某指李玹珠經常用自殺來要挾公司，只有她可以不住宿舍和擁有私人手機，當李玹珠懷疑企圖自殺時，隊友都十分擔心地尋找她，最後卻發現她正和男友一起，而A某在文中提到「JH」及「KWS」的名字，似乎是其前男友的名字縮寫。

不過其後A某將貼文及帳號刪除，但文章已在網上瘋傳，有網民留言說：「假如是真的話，真的很震驚」，亦有網民質疑爆料內容的真偽：「根本不知道是不是真的」、「這根本是有意損害她的名譽吧」。