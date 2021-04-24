猛虎灌籃！重現《Slam Dunk》熱血精神

ASICS SPORTSTYLE今季最新推出的鞋款JAPAN S，其設計輪廓承襲自品牌80年代一系列經典籃球鞋款，鞋身採用高級合成皮革打造，中底則運用EVA物料去提升舒適度，減輕鞋身重量的同時，亦增強緩震效果，為復古外觀注入現代運動科技。今回BUKATSU PACK分別推出白 x 紅、白 x 綠及紅 x 黑3款配色，更特別將日本籃球漫畫《Slam Dunk》湘北隊三井壽所着用的戰鞋FABRE JAPAN L（暱稱金太陽）鞋舌上的元祖標誌及鞋側的虎爪細節移植到鞋款，而鞋踭外側及鞋墊亦分別有相信係屬於三井壽（#14）及藤真健司（#4）的球衣號碼，將籃球熱血精神帶到系列鞋款上。

此外，ASICS SPORTSTYLE是次亦同步帶來與日本山系品牌F/CE.及深圳選物店COSTS三方聯名的ALL COURT ALPHA-L。鞋款設計由F/CE.主理人山根敏史親自操刀，鞋身運用卡其色作主調，並配襯不同深淺的拼色營造層次感。鞋側更選用半透明材質製成附有啪鈕的假口袋，約隱約現透出標誌性虎爪細節，為復古風格鞋款融入機能性元素。