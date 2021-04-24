相隔16年再開紅館騷　莫文蔚被老公狂操

歌手莫文蔚（Karen）為6月11及12日紅館演唱會舉行記招，憑《呼吸有害》拿下「大滿貫」的她在台上講到16年沒在紅館開騷，她預告這是最後一次這類型的巡演：「以後唔會傳統走tour，今次叫『絕色』，有咁絕得咁絕。（海報被惡搞？）哈哈，真係絕招，冇得再絕，海報由網球運動員嘅方面出發，一開波畀個球等大家接唔到招，大家創意澎湃，令我喜出望外，正！」她又謂演唱會結合運動元素，亦會切合新穎NFT（不可代替代幣）的加密收藏品，設計一系列她的球星卡，讓歌迷收藏，而之前的海報是其中一款卡。她又預告今次演唱會有一半以上內容是新的，會唱多首廣東歌。席間又宣布之前推出的《呼吸有害》慈善CD，為「香港電影工作者疫境支援計劃」籌得15萬，以及宣布加開13日一場，合共3場演出。

受訪時Karen對於加場好開心，問到開始操未？她表示：「少少，仲有好多前期工作，依家如火如荼。」她又笑言老公最近從德國回來：「反而係佢操我，逼我做運動再fit啲，佢會留低睇埋演唱會。」問到可會叫埋老公上台？她笑言：「諗吓先，未度到。（叫佢唱歌）唔好啦。（合唱？）其實我哋喺英國喺屋企都有4手聯手彈琴。（到時一齊表演彈琴？）睇吓有冇時間練先。」

講到江美儀在《開心大綜藝》扮她唱《呼吸有袋》，她笑言：「我有睇呀，扮得幾好。（似唔似？）神韻都捉到。」而講到之前演唱會海報引起很大回響，她笑言：「其實真正海報今日先出，之前嗰張係彩蛋，切合NFT畀人儲吓。（係咁被人惡搞？）我有睇呀，覺得好精彩，香港人好有創意， NFT同數碼藝術好有關係，2次創作都係網上藝術，好正。（冇嬲？）冇諗過大家咁熱烈，我都受寵若驚。（老公有冇睇過？）有呀，其實都係gimmick，重點係睇演唱會，最重要係演唱會嘅內容。」