Apeach迷注意！每晚帶你漫遊「桃氣」仙鏡

萌倒無數粉絲的韓國Kakao Friends，粉絲人數都唔會少得過「鏡粉」，當中坐擁無數支持者的主將之一：Apeach，最近放出新招，化身投影小夜燈，為Fans打做夢幻仙鏡，既發放陪伴入睡的溫暖微光，亦可以是派對、MeTime時的點點星光，可謂顏值與實用並存，可愛與優雅集於一身。

這款Apeach投影夜燈的最吸引之處，是外觀直接設計成Apeach的外形，而最頂部就有一個Apeach的大頭，雙桃齊來。投影夜燈有3個用法，一個是不放入投影膠卷，當作普通的夜燈使用，另外兩個則是放入膠卷，開蓋使用即可把帶有Apeach的圖案投射於整個房間，尢如進入Apeach的夢幻空間，若然把蓋合上，圖案就會投到燈罩上，變成浪漫而特別的小夜燈。

夜燈配備3款不同的投影膠卷，而且設有3種不同的亮度及6種不同的顏色及模式，可以組成不同的組合，變化多多。另外它備有USB充電，可以無線使用，最多可以持續8小時，使用方便又靈活。看着這盞Apeach投影夜燈，相信心情會更好，其價格是49,000韓圜（約HK$340），現已在Kakao Friends官網有介紹。