走入星級食府　歎盡高性價比烤鴨套餐

鍾意食烤鴨或片皮鴨嘅老饕有福了，因為近日有多間高級食府，相繼推出性價比高嘅烤鴨或片皮鴨套餐，除可以品嘗酥脆香口嘅鴨皮與肉嫩鮮味嘅鴨肉之外，仲可以品嘗多款精緻又美味嘅菜式，當中唔少更是以優質食材入饌，用料亦矜貴，好似澳洲龍蝦、沙巴龍躉、蟹黃翅等，讓大家可以與兩三知己友好大快朵頤。

海陸食材滋味合奏

米芝蓮推介嘅當代粵菜食府國金軒The Mira早前推出「海陸二重奏：京式片皮鴨與澳洲龍蝦滋味四人盛宴」（需2天預訂），以京式片皮鴨與澳洲龍蝦融合匠心巧製成美饌，為饕客滋味昇華。盛宴主角係京式片皮鴨與上湯焗澳洲龍蝦；前者酥香撲鼻，皮脆肉嫩，滋味縈迴舌尖，主廚鄧浩宏師傅還特意預備了生菜包鴨崧或涼瓜炆鴨件，大大滿足一眾讓識食又愛食嘅巴絲打味蕾。至於後者就用上澳洲直送優質龍蝦配上湯炮製成上湯焗澳洲龍蝦，肉質爽口彈牙，鮮嫩甜美，可口滋味。此外，盛宴還有天白花菇竹笙菜膽湯、清蒸沙巴龍躉、瑤柱蒜子濃湯泡鮮蔬、欖菜龍皇蛋白翠玉絲苗及生磨蛋白杏仁茶。套餐由即日至5月31日（5月2日至9日除外）、逢星期日至四晚市供應，4位用也不過千多港元，除開每位也不用500港元，以星級食府而言，CP勁高！

用料矜貴兼有優惠

另一間同樣係米芝蓮推介嘅中菜食府南海一號早前亦有推出唔少高性價比套餐，最近推出供6至8人享用嘅「良朋‧再聚」套餐（需1天前預訂），以原價平差不多一半登場，以為平咗菜式就少咗？錯了，套餐一共10道菜包括即燒片皮鴨、七彩炒鴨絲、招牌極品蟹皇翅、茶燻雞及龍蝦湯泡貴妃飯等。片皮鴨即叫即燒，外脆內軟肉質嫩滑，配菜有青葱、青瓜、烤鴨醬及薄餅，包住享用，口感油腴豐富。招牌極品蟹皇翅挑選勾翅入饌，每條都彈牙粗壯，以清燉雞湯煨煮，配以鮮拆蟹肉絲，還加入了爆香蟹膏，色澤金黃誘人，蟹黃鮮味濃郁，滿口鮮香，令人回味。此外，餐廳同步推出6道菜「生日套餐」，同樣有即燒皮片鴨（二食），還有冰鎮鮑魚、川芎天麻魚頭湯及招牌金榜醬煮大蝦（配饅頭），每位5百多港元，CP相當高，最重要係有優惠，凡4人惠顧，其中一人於當月生日即可免費，8人惠顧，其中二人可享生日免費，如此類推，抵！