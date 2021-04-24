低胸周秀娜跳繩激蕩　梁家輝睇到想「深喉」

梁家輝與曾志偉於抗疫電影《總是有愛在隔離》中，重現經典港產片《大丈夫》的場面，2人分別飾演九叔和天哥，聯同兩位生力軍周祉君、Dough-Boy，在酒店內被隔離期間，喬裝檢疫人員，穿梭於不同房間，為房客檢疫，從中找機會四處「覓食」，他們先後邂逅了不同房客，包括包租婆元秋、OL蔡潔、健美女郎周秀娜等。

其中一場戲，周秀娜施展跳繩技能，應導演要求換上低胸健身服，在梁家輝面前跳繩，上圍不斷晃動，非常吸睛，梁家輝藉機為她做深喉檢測，卻被遭連番掌摑，原來她有男人恐懼症，當有男人埋身時她就會打人。為了讓周秀娜盡情掌摑，梁家輝每次拍攝前都叫對方：「你用力打啦！放心打！」結果，被周秀娜打到兩頰又紅又腫，工作人員即為他敷冰「療傷」。

事後，周秀娜大表不好意思，並直言收到劇本時，已很擔心這一幕：「真心好驚同好緊張，唔知點出手。拍咗兩、三take後，家輝哥突然問我：『你呢排係咪拍緊武打片？』我就好驚啦！唔通我出手咁勁？再加上我見佢塊面又紅又腫，除咗Sorry同對唔住，我都唔知可以講啲乜！見到佢不停敷冰都幾心痛。」

梁家輝拍攝期間經常要整副武裝上陣，在烈日當空的天台拍攝，差點中暑，加上要被周秀娜狂摑，理應苦不堪言，但他自言一點都不辛苦，比起疫情這些只是小兒科！他還說自己已半隻腳離開影圈，今次因為疫情而答應演出，希望不會因為疫情而再有第二次。