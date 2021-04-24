搬離蔡國威屋企！韓君婷重整人生再出發

前亞姐冠軍韓君婷因應付亡母高達40萬元的醫療費，經濟不穩下，月復月還債，勉強可維持生計，惟近年因從事的美容工作欠前景，最後她要轉型做KOL及網上帶貨工作，但收入不穩定，最後亦因餘下的20多萬元債務未能清還而要申請破產。

正能量滿滿的君婷亦勇於面對，日前她雖被發現憔悴逛街，不過與友人聚會時，她重現笑顏，更獲朋友請客！君婷回覆東網稱要重新出發，並說已搬離好友蔡國威的家，她說：「報道出街後，得到好多朋友嘅關懷，又有觀眾睇我帶貨，幫襯我買嘢，又嚟請我飲咖啡，真係好多謝佢哋。不過，我都要重整一下自己人生，即使面對好大壓力，我都會積極面對，最近我亦經已搬離威威屋企，其他嘢都唔想回應咁多，亦唔好問我住邊，因為我想保留番一啲私隱！」

曾與君婷「同居」的蔡國威說：「佢啱啱搬走咗一個星期，其實由兩年前佢搬嚟住喺我屋企，都只不過係一個過渡期，我已經盡咗能力，無論喺住、日常生活開支各方面，幫得幾多得幾多，咁佢搬走之前同我講，已經搵到理想嘅工作，自己可以搞得掂自己，養到自己，所以就搬走咗，我都唔知佢搬去邊㗎，但作為朋友，我都會祝福佢之後有精彩嘅人生。」