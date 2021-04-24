內地人氣登頂！肖戰收入竟然低過奀星？

內地一線小生肖戰人氣持續高企，在新一季「藝人流量價值榜」壓倒王一博及易烊千璽，成功登上榜首。他現時身在武漢參演話劇《如夢之夢》，演出備受讚賞，而該劇門票甫開售即告「紅盤」，搶手程度不遜於春運車票，平均每秒有13萬人在線上搶票！當中有網友指黃牛黨將最佳位置的票價由1,880元人民幣（約2,246港元），炒至3萬元人仔（約35,000港元）一張，認真誇張！

粉絲團贈過百花籃

該劇日前在琴台大劇院公演，肖戰的粉絲團送上過百個花籃，多到要佔用會場門外的大空地，該處頓成一片花海！為免機場淪陷致場面失控，有指肖戰飛抵武漢時，特別訂了4個航班的機票，藉此分散前來接機的粉絲。

肖戰風頭一時無兩，據知他將於10月舉行個唱，勢必再掀搶飛潮，而其代言工作量亦踏雙位數，廣告反應極佳，帶挈代言產品銷量急升，日前有指連國家御用汽車品牌亦邀他任代言人，地位再度提升。

片酬得5分1落袋

不過，有指風光背後，原來他只得個「做」字，全因他所簽的經理人公司抽佣高，以2019年上映的《陳情令》為例，其片酬約為500萬元人民幣（約600萬港元），但他實收只有約百多萬。其代言費用亦相當「抵用」，他為某知名護膚品牌代言1年、工作8天，代言費卻只得360萬元人民幣（約430萬港元），與其他頂級流量藝人Angelababy及楊冪等，動輒千萬元酬勞相比，確實是天與地！有網友就揶揄肖戰的收入水平連「18線明星」都不如，難怪他早前亦自嘲是「娛圈打工仔」，收入微薄。