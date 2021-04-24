何艷娟5位數買畫投資　古董街尋寶

前港姐何艷娟向來喜歡周遊列國，在世界各地的藝術館留下不少足迹，礙於疫情未能出埠，她惟有本地遊到古董、畫廊林立的荷李活道賞畫「尋寶」。身穿白襯衫牛仔褲的她，在古董街一帶漫遊，不時駐足欣賞中國古玩、字畫及巨型花瓶，不過，她最有興趣的始終是油畫。她走入一間畫廊細賞，逛了一圈後，對一幅大型油畫情有獨鍾，興致勃勃地聽職員介紹，除了用眼睛欣賞，更有備而來，在手袋拿出拉尺，量度油畫呎吋，再查詢一番後才離開店舖。接着她轉往另一間畫廊，可惜該店上了鎖，她只好透過櫥窗品味一番。

看完畫後她仍意猶未盡，走到摩羅街「尋寶」，邊行邊欣賞琳琅滿目的擺設、藝術品，又走入一間懷舊物品店，向黑膠唱片、卡式錄音帶、懷舊首飾埋手，雖然逗留多時，但最後亦空手而回。

何艷娟事後接受電話訪問，被問到是否打算買畫？她說：「屋企有個位想放幅畫，所以得閒就去睇吓。（買到？）有幅畫係幾有興趣，但職員話唔知幾錢，嚇一嚇唔通好貴，原來係負責人行開咗，之後再去睇多次先。（多唔多收藏品？）收藏就冇，啲畫太貴喇，鍾意欣賞多啲，睇吓唔同畫家嘅作品，學吓嘢先。不過真係想學吓買畫投資，呢一門都係學問。（Budget幾多？）幾萬蚊啦，太貴就買唔起。」