【是日通勝】（一點居士）

辛丑年三月十四癸卯金閉日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時

宜：飾牆、補塞、作灶

忌：開業、修井、詞訟

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：3、4、5、7

幸運顏色：藍

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座、天秤座、水瓶座

白羊

情緒低落，不要逃避，宜與知己好友聊聊天。

金牛

心情舒暢，不妨到公園散步，呼吸清新空氣。

雙子

用心裝扮，換套鮮艷服飾，可為生活添色彩。

巨蟹

不乏聯誼機會，可從交流過程獲得有用資訊。

獅子

無論再忙也要顧及親人，好好享受家庭樂吧！

處女

已婚者要自律言行，提防因情慾誘惑而犯錯。

天秤

頭腦清晰，即使面對突發事情也能隨機應變。

天蠍

易有意外驚喜，可能是得獎或得到異性示愛。

人馬

異性緣超旺，參與社交活動可令你心花怒放。

山羊

悉心打扮，能成為聚會焦點，得到有利情報。

水瓶

交際頻繁，享樂意欲高，偶爾放縱一下無妨！

雙魚

趁周日休息吧！關注身心健康是今天的重點。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）牛 偏財旺

（跌）雞 麻煩多

鼠

信心十足，遇上挑戰與困難，均能樂觀面對。

牛

偏財旺盛，有機會中獎，或買到超值的東西。

虎

平淡是福，心情愉快，能從生活體驗人情味。

兔

愛情運特別旺，只要伴侶在身邊已覺得幸福。

龍

神采飛揚，特別適合洽談生意，可獲得信賴。

蛇

遇事容易急躁，要留意待人態度，謹言慎行。

馬

領悟力強，創意澎湃，謀事易取得理想效果。

羊

已有伴侶者宜忍讓，勿因小事吵架而傷感情。

猴

顯得沒精打采，做事心不在焉，要提防犯錯。

雞

是日沖煞，宜少說話多做事，可避免惹麻煩。

狗

貴人運強，多與人合作，求財無往而不利。

豬

靈感不斷，從事創業行業者容易脫穎而出。

【暢所欲玄】［玄學師上觀紫微（兩儀派）］

找一個金龜婿

位列古代四大美人之一的楊貴妃－－楊玉環，因美貌出眾，令唐玄宗甘犯禁忌，把自己的媳婦當老婆，將原本應該送到王子家去的「玉環」，卻送到自己的床上。

玉環是指呈環形狀的玉器，是傳統中國婦女普遍佩戴於手腕上的裝飾品，相傳有辟邪作用。

玉器有很好的氣場，散發出的氣場有利於人的運程，愈高質素的玉，無論是綠玉或白玉，都是很好的風水用品，稀有的玉石更成為收藏家的心頭好，香港亦有玉石市場專門出售玉器和玉石。

玉石可以雕琢成不同形相，形相不同具有不同的祝福意義，玉環是其中之一。作為未婚女性的風水吉祥物，還能幫助求得一個富貴賢郎。可到玉石店選購4隻質素比較好的玉環，買回家中，清洗之後，懸於睡床的4隻床腳上，亦可懸掛於睡房中的4個角落，這有招富裕賢郎的意義。

至於有利婚姻的吉祥物——戒指，除了穿戴在手指外，還可當作風水擺設。把一隻金戒指投進花瓶，然後如常插上鮮花，作為閨房內的擺設，具有祝福作用，可帶來和諧、安穩、體諒，也有互相綑綁的意義。