接旨未婚生B　莊思明愛得無悔：嫁硬楊明！

藝人莊思明與楊明拍拖5年，攜手經歷高山低谷，跨越重重難關。目前受官司影響的楊明全面停工，幸運地獲女友義無反顧支持及陪伴。思明不諱言已視男友為終身伴侶，從未有絲毫悔意，亦沒有打算放棄這段感情，更大爆被雙方母親催生B，不排除年內隨時步入教堂。

莊思明形容與楊明的相處，尤其近兩年經歷社會事件及面對輿論壓力，箇中感受只有他們兩個最清楚。問到有否遇到想放棄這段感情的一刻？她爽快答：「冇！因為真係經歷咗好多。有試過覺得好攰嘅，我咪匿喺房冷靜吓，想辦法釋放情緒，跟住就冇嘢嘞！我同自己講，關關難過關關過，人生就係咁㗎啦！（楊明求咗婚？）佢周圍同人講等我求婚，話我要佢等咗咁多年喎！（婚禮今年完成？）未知，真係要睇疫情，人生大事嘛，梗係想至親好友喺齊度見證啦！」

改變自己遷就男友

別人眼中的楊明或許沒甚特別，思明卻視如瑰寶：「我最欣賞佢樂觀、單純、冇機心同孝順。佢唔會諗人有乜唔好，有時隨和到令我忟，好似試過有朋友十幾年冇搵佢，一聯絡就有嘢要幫手甚至借錢，我叫佢了解清楚先，對方係咪輸咗錢、欠大耳窿呢？佢會話番我諗得太多，會冇晒朋友，呢樣可以話係我哋唯一嘅衝突！」就因為對男友的了解及信任，她甘願改變自己作出遷就：「以前如果前面有牆，隔一條街我都提咗佢先，依家我會由得佢，除非佢真係撞埋去啦！」

贏得未來外母歡心

她剛完成新版《十月初五的月光》拍攝，劇中她扮演男主角「初哥哥」胡鴻鈞媽媽的年輕版，令她對生兒育女有所反思：「我好鍾意小朋友，計劃中起碼生兩個，坦白講都開始趕時間嘞，咁生咗又冇理由乜都唔理，淨係顧住做嘢，相信到時我會作出平衡。」她更自爆雙方媽咪一早已抱孫心切：「兩位媽媽都思想前衞，覺得唔結婚唔緊要，最緊要有B，尤其我媽咪見到我養咁多寵物，趁機叫我不如養人仔好過，唔明點解唔催我家姐先。」她坦言這年代「先有後婚」亦不是問題，反而男友性格較傳統。原來楊明早已贏得未來外母歡心，思明透露：「我媽咪好鍾意佢，兩個幾乎每日一電，媽咪反而少搵我。（你呷醋？）又唔會，佢哋相處得好，我仲少啲煩惱，身為長輩最想都係我哋健康同幸福啫。」

雖然戀愛大過天，但思明對事業也不是沒有期盼：「早幾年覺得好煩厭，點解啲人留意花邊新聞仲多過我嘅工作，咁樣好唔公平，其實每次有工作我都好畀心機做，我亦有好好咁裝備自己。舊年我續約，有同公司反映同爭取（機會），但明白近幾年太多新人，唔通仲同啲18、20歲爭咩？但如果你問我係咪想以演員為終生職業，可以嘅話我梗想，話晒係自己興趣嘛。」