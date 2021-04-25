嘟嘟揭秘！被盤問同翠如有冇拍過拖　洪永城自爆有少少…

鄭裕玲（嘟嘟）主持嘅電台節目每星期都有集會搵嘉賓上去傾偈，而最近呢集就搵嚟蕭正楠！第1次上節目嘅阿蕭大談入行經過、拍劇經歷等，被嘟嘟問到同老婆黃翠如嘅愛情故事時，阿蕭都好大方分享！

當講到翠如男仔頭時，阿蕭笑言：「你見洪永城點對佢就知啦！」講起洪永城，又點可以唔提佢同翠如嘅關係呀，兩人一直被外間認為曾經係拖友，甚至當時一張拖手行紅地氈照片更引起網民熱烈討論，指兩人先係一對！估唔到連不吃人間煙火嘅嘟嘟都好好奇，佢透露以前同翠如拍《Do姐去Shopping》時，得閒就會「盤問」佢：「有冇同洪永城拍過拖？出去咁多外埠，冇理由冇嘅！」因為Friend到實在令人懷疑，而阿蕭就自爆都有問過翠如：「冇喎佢話，其實佢哋兩個係有啲介乎討厭對方…哈哈…但討厭得嚟又好啱Key！」

而嘟嘟再話單獨有問過洪永城同樣問題：「佢話開頭嘅時候，有少少嘅…因為呢個女仔靚嘛，又白雪雪，但合作起嚟就唔得喇，成個男人咁喇，自此之後咁嘅感受完全冇晒，所以你（阿蕭）可以放心！」此時阿蕭就為老婆出頭：「佢又唔應該咁話佢（老婆），佢都唔係咩好東西，洪永城！！！」嘟嘟又笑言依家熱戀中嘅洪永城肥咗好多，隨即被阿蕭取笑做「肥洪」。而最後問到會唔會生B時，阿蕭就話順其自然，佢哋都鍾意周圍飛，當如果有小朋友，人生就要重新規劃！