林盛斌自認夠強壯　太太「揩一揩」就有咗

在無綫清談節目《日日媽媽聲》最新一集中，嘉賓湯盈盈分享其2個小朋友都是自然分娩，講到順產時陰道有機會要剪開，盈盈坦言：「我當時有問醫生到時使唔使剪？如果剪，就同醫生打眼色，示意佢識做（縫窄啲）！」至於梁靖琪表示原本想自然分娩，但由凌晨2點痛到第二天晚上8、9點仍未能分娩，最後決定開刀，盈盈踢爆她想在爸爸的浴缸中分娩，梁靖琪承認說：「我係好想喺屋企生，再叫朋友嚟，但最後爸爸話唔好。」講到產後身材問題，她說：「唔滿意上圍，因為有奶會脹，但冇奶就會洩氣。我到依家小朋友16個月仲餵人奶，唔捨得唔餵。」

林盛斌（Bob）與太太Bob嫂齊擔任嘉賓，Bob被大逼供是否很鹹濕及為追仔，所以要Bob嫂連生4個小朋友，他自誇：「你邊度會估到個男人咁強壯，我揩一揩就有咗。而且我同太太都鍾意小朋友，冇話一定要生幾多個。」他稱第一個是有點意外，Bob嫂即反應甚大質問他：「你覺得第一個係意外咩？」Bob急急解釋：「個意外係冇諗過咁快，當時有結婚打算，但仲未有個誘因去諗幾時結，我話不如我哋試吓不設防，點知一不設防，揩一下又有。」於是兩人奉子承婚。他們澄清沒有刻意去追仔，覺得至少要有2個小朋友，生了第3個，自然想有第4個，感覺比較平衡，Bob說：「仔同女都鍾意，我哋喺生第4個之前，生第3個之後，我哋係試過失去咗1個，我哋都話有機會，我哋再嘗試，點知揩一下就有。」而Bob在節目中接受古法紮肚及泵奶，紮肚時他痛到大叫，紮肚師傅笑他似有孕及很多肚風，他又穿上孕婦尿片，再雙腳夾波行路去感受媽媽產後的感覺。

新手爸爸周柏豪也有現身分享，講到跟太太拍拖10年沒有公開戀情，他表示：「因為剛入行，公司話感情事要低調，女友都鍾意低調，佢嘅想法係唔想帶麻煩畀我，我哋10年冇喺街拖手，瞓覺時拖囉，可以拖耐啲！結婚時想秘密但秘密唔到，發現有記者喺現場，太太當時問使唔使取消個婚禮，我聽到佢咁講，好肯定我會同呢個人一世。（公開後，有冇收到啲女粉絲嘅過激留言？）有粉絲寫信去我公司話佢先係我老婆，仲寄埋一張印有我同佢個名嘅喜帖以及佢嘅大肚相。」講到作為爸爸，他稱感覺到女兒真是前世情人，囡囡每天起身第一件事就是叫爸爸，主持問到有否試過太太的人奶？他坦言：「有衝動但冇試，因為覺得少少冒犯個女，好似霸咗佢啲嘢，而且嗰樣嘢感覺好神聖，粒粒皆辛苦。」