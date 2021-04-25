心理測驗：理解內在　粉碎孤單感

雖然「一個人原來都可以盡興」，現令每個人亦都追求自己的MeTime，但未必就真的享受孤獨，有沒有試過即使在親友的包圍中，亦未能感受到熱鬧，心靈的寂寞，實在有誰能知？今次的心理測驗，只需一個選擇就可以了解你感到孤獨的原因，想由內心解放自己？來玩吧！

【問題】

請從以下4個地點中，選出你認為最有可能會迷路的地點。

A.茂密的森林

B.熱鬧的商場

C.陰森的鬼屋

D.外國的街道

【結果分析】

A.人際關係

樹林尢如人際關係，選擇這個答案的你，孤獨感來源於人，因為缺乏朋友和愛人的陪伴，因而常常感到寂寞，看着熱鬧的人群、蜜運的朋友不禁悲從中來，建議跳出自己的舒適圈，多認識不同媒介的人，在樹林的終點總會有等待你的人。

B.認同感

人來人往的商場像是社會的縮影，選擇這個答案的你孤獨感來自沒有得到社會的認可。在工作或學業上的努力沒有得到相對的回報和正面的評價，太過在意別人的看法，因而失去自信，建議先訂立短期目標，令自己有一步步達成的滿足感。

C.過去的回憶

鬼屋代表着無助與害怕，選擇這個答案的你孤獨感來自過去的回憶。不好的回憶綑綁着你，像是逝去的友情、朋友的背叛或校園欺凌等。建議把心事與信任的人傾訴，或者尋求專家的協助，不要讓不好的經歷影響你將來的人生。

D.內心世界

外國的街道是代表內心，選擇這個答案的你，孤獨感來自別人的不理解，亦有可能根本是你不懂得自己的內心，常常壓抑自己的真實情緒，在心中築起高牆，如刺蝟一般。建議適當的釋放自己的內心情緒和想法，讓別人可以好好理解你。