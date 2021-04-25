楊冪成最有影響力女演員　Baby迪麗熱巴慘被飛出榜

中國官媒近日公布一個影響力演員榜單，名單除有為人熟悉的楊冪、趙麗穎、景甜等藝人外，多位圈中小花竟然被飛出榜單，引發熱議。

影響力女演員Top 10榜單中，楊冪以第1名姿態跑出，其商業價值更直逼91分，得到86.55分的趙麗穎屈居第2，劉濤、景甜則分別排第3及4位。據指，榜單篩選條件為劇集、綜藝中具有出色表現，有電影、劇集等代表作品的演員，換句話說，知名度高的藝人如Angelababy、迪麗熱巴、楊紫等今次未能上榜，網友即指她們疑被官方認定為沒有作品、沒有演技的藝人，所以被剔出今次選舉。而楊冪緋聞男友魏大勛則獲得青春力男演員第4名。

另外，在趙麗穎與馮紹峰宣布離婚後，官媒中央電視台以《比起離婚冷靜期，我們是不是更需要結婚冷靜期？》為題發表文章，當中提到：「婚前一定要慎之又慎，不要被一時的衝動沖昏了頭腦，也不要單純因為顏值或財富而結合，如果一開始的方向就錯了，那無論怎麼努力都是很難到達終點的 。」又以雪櫃來形容婚姻：「婚姻就像冰箱，壞了不要想着立刻換掉，能修還是修修，更重要的是平時要合理使用，善加保養，方能延長使用壽命。」