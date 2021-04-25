韓國播尹汝貞特輯　宋慧喬大讚風趣：同佢見面會令八字紋變深

國際影壇盛事、《第93屆奧斯卡金像獎》將於香港時間明日早上舉行，73歲韓國女星尹汝貞憑韓語美國片《農情家園》（Minari）角逐最佳女配角，成為首位在奧斯卡獲得提名的韓國演員，她已於本月中前往美國洛杉磯，為出席頒獎禮做準備，而韓國OCN昨晚播出特輯《尹Story》，回顧尹汝貞55年來的演藝人生。

曾於2007年與尹汝貞合拍電影《黃真伊》的女星宋慧喬，透露在得知對方獲得奧斯卡提名後感到十分興奮，當她發短訊祝賀對方時，剛從加拿大回韓的尹汝貞就回覆道：「我已經筋疲力盡了。」喬妹笑指：「當時我想『這果然是老師的風格』。」

她表示有時會與尹汝貞飲紅酒談關於人生的話題，指對方很酷和擁有比年輕人還更新潮的思想，又大讚她說話十分風趣：「每次和老師見面都會笑得很厲害，回家後發現八字紋變得更明顯了，覺得不要見得太頻密。」喬妹坦言自己對上綜藝節目感到有壓力，但見到尹汝貞在《花漾姐姐》、《尹食堂》及《尹Stay》等節目上展現自由奔放的面貌，覺得對方十分厲害，作為粉絲的她亦有收看對方演出的節目。

而李政宰就大讚尹汝貞不做作：「演戲時當然不做作，但她平時說話也毫不做作，就因為她有這種面貌，所以觀眾也會看得更開心吧。」至於曾與尹汝貞在節目《尹食堂》及《尹Stay》中合作的金牌導演羅英石就指：「她比我的母親還要年長，但完全不覺得她是上了年紀的女性，而是覺得她是喜歡挑戰新事物的藝術人、藝人和演員，所以更有魅力。」《農情家園》的女主角韓藝璃就坦言在知道尹汝貞入圍奧斯卡後開心尖叫：「我覺得這是在歷史上寫下了新紀錄，現在海外的人都會認識和尊重老師了。」