紐約人氣品牌聯名　1款3色「狗牙底」

2014年創立的紐約服裝品牌AIME LEON DORE，出道僅數年已經憑着美式簡約風格而備受追捧，引來不少潮流品牌邀請聯名合作，而近期品牌主理人Teddy Santis更成為New Balance MADE in USA系列的創意總監，一瞬間讓AIME LEON DORE人氣直線飆升。今個春夏系列，美國戶外品牌Timberland亦特別與AIME LEON DORE合作，攜手炮製出1款3色的聯名帆船鞋。

今回登場的AIME LEON DORE x Timberland帆船鞋，設計同樣貫徹品牌近年追求綠色未來的願景，鞋身所採用的優質皮革均來自獲得Leather Working Group（LWG）評級達金或銀級認證的製革廠出品，相關組織會根據能源使用、廢物產生及污水處理情況進行審核認證，確保皮革生產過程盡力達致環保效益。以手工縫製的帆船鞋分別推出Black Iris、Medium Brown及Barn 3款配色，鞋身設有360度可調校鞋帶結構，並配上皮革襯裡、EVA鞋床及招牌橡膠「狗牙底」，提供充足緩震度及抓地力。