【經典女神】陳慧琳最純真的花花宇宙

有人說女人一生最大的成就是擁有幸福的家庭，陳慧琳（Kelly），遊歷過花花世界，見盡娛樂圈的浮光掠影，與型男金城武、郭富城、竹野內豐等結下片緣，但她未有留戀風花雪，在事業如日中天之時，告別花花宇宙，卸下天后的盔甲，回歸最純粹的愛情，情歸初戀情人Alex，反璞歸真。

能夠成為天后不是靠美貌就可以，紅，是天分、運氣、毅力的總和，Kelly出道有很多貴人扶助，但如果沒有努力，一切只是零。Kelly的默默耕耘到後來成為跳唱天后，她本着「樂天知命」態度，她曾形容自己很被動，有工作來，做好它，盡本分的唱好、跳好、演好，別人喜歡與否，是天意。

Kelly在圈中有「四零藝人」稱號，即是零緋聞、零走光、零是非、零結黨，作為緋聞絕緣體，她多年來只守住一個男人，縱然型男在身邊車輪轉，但她從不動心，與Alex分手再復合，歷時16年，他們倆用時間證明了真愛。

婚後Kelly為丈夫誕下兩子，「蝦餃仔」劉昇和「小籠包」劉琛，毅然決定選擇家庭，逐漸淡出娛樂圈，不戀棧星光與掌聲，五光十色的舞台上只是一剎那的光輝，家庭才是Kelly心目中的永恒。

------------------------------------------

弱水三千，靚女如雲。繽FUN專題「經典女神」，女神純美芳華，瑰姿艷逸，彼時此刻，一一再現，溫故「姿」新，彌足珍貴。美麗，不厭百回看。