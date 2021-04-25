【移英港人】英國遇歧視該怎反應

若決心移民英國，找屋找學校，相信難不到你，但若遇上「歧視」該怎麼辦？英國歧視移民問題有多嚴重？先說數字，據英國傳媒報道，英國學校在近5年，已記錄到逾6萬宗種族歧視過案，相信很多還沒有上報；而去年2月在倫敦牛津街街頭，更曾有亞裔留學生被無故襲擊，其中一名16歲施襲者最終因「種族歧視造成嚴重身體傷害」罪成，被判18個月少年更生令，可見英國確存在一定的歧視問題。

英國法律下的保障

但在英國種族歧視，是屬犯法行為，英國2010平等法案是讓在英人士，在面對各種歧視時，給予法律保護。對不同膚色人種的歧視，主要可分4種：

（1）直接歧視：給予不利待遇。

（2）間接歧視：制訂不利規則和安排。

（3）騷擾：做出有違個人尊嚴或不愉快環境的不當行為。

（4）迫害：對控訴歧視或騷擾行為給予不公平對待。

而受害人一般可按歧視嚴重程度，可選擇以下3種控訴方式：

（1）直接向歧視者或單位出信控訴。

（3）向法庭或裁判庭提出索償。在法律上，你必須確定你在甚麼環境中（例如：職場 / 公共場所 / 住所 / 學校等等），受到那一類歧視（直接 / 間接 / 騷擾 / 迫害），並透過HM Court & Tribunals Service官網，輸入家庭地址選擇最就近的法庭或裁判庭，以書信提出索償。 https://www.gov.uk/government/organisations/hm-courts-and-tribunals-service

英國最常遇到「種族定型」

英國本就是個多人種國家，並由英格蘭、愛爾蘭、威爾斯及蘇格蘭地區所組成，故此英國學校，從小就教育小朋友要平等和包容，加上立法後，成人對種族主義（Racism）亦很忌諱，故此華人遭到直接動粗或破口大罵的機會其實不多，反而被種族定型（Stereotype）才最常見，例如華人常被定型為愛購物、嗓門大、個子小、口音怪、怕陌生等，因此常聽到有意無意的言語諷刺，或遭受無禮或差別待遇。

舉些例子，如你買了大包小包搭公共交通，又或大聲交談，這就很有機會會被黑面；又或你單純購物或點餐，收銀員的冷淡，也遠不及他對白人的熱情；就是你說英語，也可能會被無端刺一句：「Why you can speak English？」對這些無聊冷笑話，你最好別太認真。

遇騷擾該怎反應？

在每個國家，都有守舊偏激的人，對有色人種深存偏見，若不幸遇上他們的正面挑釁，我們該怎反應？首先安全第一，若對方有好幾個人，就不宜逞強，你該盡快離開現場；若對方只單獨一人，也不妨把他罵回去，以維護尊嚴，但別旨望對方會有甚麼邏輯，亦要提防他老羞成怒動粗。不竟歧視，是出於無知，爭拗也無法改變他們的成見，故只要確認不是你錯，就當他「神經病」好了。

小總結：不要畫地為牢

英國歧視問題，其實也跟地區很有關係，假若你身處多種族混雜地區，例如在英國中部的伯明翰（Birmingham），種族衝突自然會較嚴重，故選址落腳時必須留意。但如你抱持「華人必遭歧視」心態，其實也會讓你害怕融入當地，很易令自己畫地為牢，只敢圍爐取暖。

英國主流社會，其實大都以禮待人，尤其年輕一代，早已習慣結交不同種族朋友，對香港人亦不陌生，故只要你親切有禮，敢主動跟鄰居、同事、同學微笑打招呼，一般都不難結交朋友。要融入他國文化，最重要還是放下自己，例如在習慣保守低調的英國，嘗試收斂說話大鳴大放的性情，在職場也不再自吹自擂，多跟初相識的朋友問候一句：「Are you alright？」再談談天氣，只要做好自己，相信人家也犯不著歧視你。