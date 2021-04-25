Mercedes-Benz E200 AMG Line Facelift　型在動感

平治(Mercedes-Benz) E-Class小改款，車載標準科技配置全升級，令新E裏裏外外變得更智能和時尚。輸港新E有E300 AMG Edition及之前介紹過的E200 Exclusive，還有一款價位介乎在兩者之間，擁有基本版性能，又有性能版動感造型的E200 AMG Line，啱晒對性能要求毋須太高，但偏愛Sporty Look的平治迷。

規格表

車型：四門五座位豪華房車

引擎：直四渦輪增壓

容積：1,991c.c.

最大馬力：197hp/5,600-6,100rpm

最大扭力：320Nm/1,650-4,000rpm

驅動：前置引擎、後輪驅動

傳動：9G-TRONIC波箱

綜合耗油量：8.7-9.1L/100km

車身體積：4,940×2,065×1,460mm（長×闊×高）