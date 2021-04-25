平價健康手環　大芒仲支援血氧檢測

提到健康手環，CP值勁高的小米手環向來有班捧場客，最近第6代推出，同大家睇吓有咩新功能。

首先，小米手環6升級採用1.56吋AMOLED，顯示面積比上一代多50%，而且更是市場上罕見的全面屏手環，畫面幾乎打爆機面，睇得更清楚，屏幕的像素密度高達326PPI，並提供60多個主題版面，可按個性或使用習慣自由替換。

近年在高級智能手錶出現的血氧檢測功能，平一大截的小米手環6一樣有，另外仲有心率監測、壓力監測、深呼吸指導及女性健康追蹤等功能。升級版睡眠追蹤則可監察午睡、快速眼動期 (REM) 和睡眠呼吸質素，助用戶全面了解自己的睡眠情況。

小米手環6比上一代多一倍運動模式，提供30種鍛煉選項，包括時下流行的高強度間歇式訓練 (HIIT) 、體操、尊巴舞和街舞等等。手環更獲5 ATM防水認證，可在游泳、浮潛甚至淋浴時佩戴，夏天水上活動可帶埋佢去。

小米手環6提供14天續航力，採用磁吸式充電。腕帶有石墨黑、熱力橙、藕荷粉、青松綠、向日黃、象牙白、玫瑰紫、天空藍8種顏色，石墨黑現已上市，其他顏色稍後推出。

<同場加映>

Fitbit最近亦發表了全新健康手環Luxe，結合了彩色輕觸式錶面、功力管理工具、智能活動、睡眠追蹤及20種運動模式，電池壽命長達5天。手環將於6月起全球發售，隨錶附送Fitbit Premium 6個月免費試用，內含一系列運動訓練及超過200條正念練習課程。