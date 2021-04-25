新派豪華居酒屋　歎得奄尖

日本男士工作完最喜歡到居酒屋飲番兩杯，大啖啤酒、燒酎配地道小食，近年本港開設了高級的現代居酒屋，酒單不在獨沽一味得日本酒，而且食材和菜式都同時升級，除了男士外，女士們和情侶也可以感受到熱鬧的氣氛。

中環Zuma的亞洲區行政總廚Oscar Luzon de Arcos近日就以多款高級的食材，打出全新的極上料理套餐。惹味的辣味柚子蟹肉湯，微辛暖胃。用炭火代替火槍的火炙薄切和牛配黑松露，炭香和菌香互相交融。辛香的山椒燒西班牙紅蝦，唧上意大利檸檬汁，蝦肉鮮嫩又清新。肥美智利鱸魚配青辣椒薑汁，和香草沙律一起吃，美味又富油香。

另一間現代居酒屋Silencio，日籍行政總廚Sato Kiyoshi則設計了8道菜的Mizuho嘗味菜單，時令頭盤先以各種海鮮搭配不同食材，加上蘋果泡泡，清鮮開胃。緊接就是鮮味十足的蟹肉沙律和加入梨片、日本蘿蔔和炸米片的牛肉他他。主菜方面，直接從豐洲市場到港的日本靚魚，如鰆魚、真鯛等會用來煎香，配上炸雅枝竹片和醬汁，肉嫩鮮香。至於炭燒A4和牛西冷，配以黑蒜和牛肉汁，周邊再灑點蔬菜粉，令層次更加豐富。