涼森玲夢　嫩肌白到透！

聽到「透明」呢個形容詞，你會諗起乜嘢？相信好多AV迷都會聯想到「透明人系列」，但其實嗰啲肌膚嫩白嘅索女都會被人貼上「透明」嘅標籤，正如今次為大家介紹嘅AV女優涼森玲夢，就因為生得白淨，獲得「1000%透明感」嘅美譽。

透明感1000%

講起日本AV大廠，好多人會諗起S1、SOD、FALENO等品牌，事關佢哋旗下嘅女優以高質見稱。除此之外，Prestige嘅專屬女優亦係頂班馬，好似鈴村愛里、河合明日菜、愛音麻里亞等等，每一位都獲得大量AV迷支持，足見片廠獨具慧眼。今年23歲嘅短髮妹涼森玲夢，正正係P廠嘅重點推介，唔止有一張人見人愛嘅面孔，高挑纖瘦、有前有後嘅身形亦非常養眼，而且肌膚白滑剔透，因而被片廠以「1000%透明感」作為吸引觀眾嘅賣點。

最強女優入10大

講番阿妹嘅出道史，可追溯至2019年4月，同一年佢仲殺入選美活動「Miss iD 2020」嘅決賽，獲得上鏡小姐獎。值得一提，由於涉及形象問題，呢類活動好少有AV女優參與，阿妹唔止入到圍，仲要攞埋獎，足以證明佢嘅實力有幾勁，亦因為呢緣故，最近P廠搞自家時裝品牌時，亦搵咗佢做模特兒，幫手做宣傳呢！AV演出方面，阿妹既淡定又投入，床戲交足貨，表情又勁肉緊，加埋一身白嫩嘅胴體，真係好養眼，難怪上年年尾舉行嘅「FLASH 2020現役最強性感女演員BEST 100」，佢能夠奪得第9名啦！

涼森玲夢

年齡：23歲

身高：5呎6吋

三圍：34-23-34