《開心大綜藝》繼續發功！張秀文蔡嘉欣險爆粗

無綫《開心大綜藝》連續兩星期跟ViuTV的大型節目《最後一屆口罩小姐選舉》及《Chill Club推介榜年度推介20/21》對撼，然而去到第3個星期，ViuTV似乎後繼無力，在未有大型節目支撐下，於《開》的同時段播放外購日本健康節目《健康要Fact Check》，明顯放軟手腳。

至於《開》的新一集中，將主持及嘉賓分為兩隊玩遊戲，估歌仔環節中，藝人要唱出菜單、新聞等，再讓其他隊員去估歌名，雖然馮盈盈並非歌手出身，但竟然接二連三估中多首歌，不過開場唱「數字歌」時走音，露出靦覥表情。而事前張秀文與陳詩欣受訪時，異口同聲表示遭考起，記者笑言好擔心變成「唱粗口」，她們笑謂：「惟有盡量字正腔圓，我哋都盡量認真咁去唱，希望隊員估到啦。」結果秀文唱歌時差點把「膠」字變成粗口，林盛斌（Bob）不停叫她不要再講粗口。而蔡嘉欣亦把數字「67」差點讀成粗口，江美儀即提醒她：「讀得正啲，我哋真係過唔到。」

Bob直指對方唱得太差，要換下一位，不過他最後卻連輸兩局，要接受懲罰，被森美及江美儀潑到滿臉水。另外，今集比之前正經不少，未有趣劇及扮嘢環節，加插為14位長者舉行婚禮一環，由汪明荃及周柏豪見證。

而將於6月舉行演唱會的胡楓，今晚他在節目上又唱又跳作熱身，問到準備功夫如何，他答：「自己喺屋企練緊唱歌先，記熟啲歌詞，舞就未排。（辛唔辛苦？）唱歌跳舞娛人娛己，唔辛苦。（到時請乜嘉賓？）等大會安排啦，事關以前為咗演唱會我都碌爆人情卡，碌到出火喇！」