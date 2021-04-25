海量級遐想　高潮迭起

海浪翻騰嘅滋味，唔知你有冇試過呢？嗰種死去活來嘅體驗，同床戰過程中高潮迭起嘅感覺有着異曲同工之妙！話時話，海浪同高潮一樣，有唔同層次，來自海洋（Ocean）嘅浪潮，當然屬於最高境界喇！難怪呢個英文字一出現喺情色世界，總會令人產生海量聯想……

＜Ocean Pinking＞ 舔出高潮

要令床上嘅女伴進入忘我境界，前戲不可少！咁乜嘢招數最煞食？答案好簡單，就係「Ocean Pinking」！講白啲，即係同女伴進行口愛，用舌頭向鮑魚進攻，撩起佢嘅慾火。有研究指出，女性最敏感嘅部位包括私處粒小豆子、蜜洞同埋嘴巴，換句話講，向佢哋嘅私處埋手，一舉兩得，而且女士小豆子嘅神經末稍，比男士支槍頭多上兩倍，有幾敏感可想而知。

＜Motion in the Ocean＞水中激戰

又一句情色俚語，雖然有「Ocean」呢個字，但同海洋冇咩關係，而係指喺泳池內啪啪啪。當然，如果戰況夠激，確實可以產生海量級水花。講到喺水中進行活塞運動，唔少人覺得好刺激，但從醫學角度，呢種玩法有兩個缺點：第一，女性蜜洞嘅潤滑度會大幅下滑，繼而出現疼痛感；其次，細菌感染嘅風險亦會大增，所以對水中激戰好有保留。

＜Ocean Sprayed＞水如潮湧

見到四仔女星高潮到噴水，好多男士都會好興奮，如果水量勁多，你會點樣形容？四仔片廠Cinderella就用咗「Ocean Sprayed」呢兩個英文字（可直譯為海洋噴水），仲用咗嚟做片名，係咪好有畫面呢？影片喺2007年3月推出，演出陣容好有睇頭，包括Leah Luv、Vanessa Lane、Kissy Kapri等，個個都係青春逼人兼胸前偉大嘅索女，其中Vanessa Lane仲喺2006年AVN頒獎禮獲得年度新進脫星提名呢！

同場加映：海洋守護者——音羽玲央

提起海洋，唔少男士都會對於神秘又美麗嘅美人魚產生遐想，咁就千祈咪錯過呢套由特攝AV片廠GIGA喺2016年推出嘅《Miss Mermaid》。故事講述音羽玲央飾演一名海洋考古學副教授，專門研究遠古海底文明，但因為一次意外，變咗海洋守護者「Miss Mermaid」，仲要同惡魔Dagon決戰……講真GIGA搵音羽玲央扮演美人魚，真係入型入格，事關佢生得夠晒靚，仲有一對35F巨乳添，配合埋特攝片常見嘅特效，絕對係一套令人賞心悅目嘅佳作。