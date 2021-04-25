湯洛雯終極素顏曝光　馬國明返港慰女友考體力

藝人馬國明上月初為新劇《白色強人II》到深圳及上海拍攝，女友湯洛雯（靚湯）飽受相思之苦，又要忙搬屋，獨力為遷入市值半億元的馬鞍山獨立屋張羅打點，在沒有男友支援下，難免心神恍惚，搬屋時不慎受傷。日前知道男友返港，她即發揮嗲功，與獨角獸公仔錫錫兼自拍，並甜爆留言「Unicorn kiss（獨角獸之吻）」，馬國明亦懶理被指肉麻，心急地以3個親吻符號回應。

素顏晒仙氣

公開「獻吻」當然不夠，馬國明甫返港即展開「冧湯」計劃，做「三陪男友」：陪玩、陪食、陪搬屋。據知他不但親自幫女友搬屋，更陪女友出席朋友聚會，同時他因「餓波」已久，故不忘相約好友踢足球以止波癮，陪女友之餘又冇冷落朋友，體力驚人！靚湯的好友網晒聚會照，原來靚湯與馬國明拍拖出席朋友囡囡的生日派對，相中的她不施脂粉，合照時緊貼男友，小鳥依人，網民讚她素顏反而更添仙氣。

靚湯接受東網電話訪問，她透露將開拍新劇，故忙搬屋之餘，還要刨劇本做功課。對於被讚素顏仙氣爆燈，她說：「嗰日去咗朋友BB嘅生日派對，我冇化妝，因為每日都要執嘢，搞到冇得瞓咁滯，所以都有啲殘㗎！（男友幫你搬屋？）哈！佢幫少少啦！始終有好多女仔嘢要執，主要係我自己搞，同埋有請搬運公司，依家我大部分時間都係開箱擺番好啲嘢，同埋要打掃。」

至於馬國明受訪時，笑言「幫唔到幾多」：「唔係特登早啲返嚟，拍晒就返。佢有搬運公司幫手，所以唔使我幫，同埋佢都未搬晒，有排搞，要慢慢嚟。我只係幫到少少，始終搬床嗰啲有搬運公司。」