周柏豪計劃再影婚照：當年影得太求其！

藝人周柏豪、汪明荃、陳詩欣及張秀文等，晚上現身電視城，參與節目《開心大綜藝》演出。柏豪以西裝配煲呔「隆重登場」，記者問他為何盛裝，他說：「我要為多對長者『新人』獻唱，佢哋當年有好多原因冇正式行禮，今次喺節目補番，事前我仲花咗12小時幫佢哋補影結婚相，今日綵排時我都感動到喊咗出嚟！（有冇邊對夫婦最深刻？）其中一對公公婆婆失明。其實人生能夠搵到個伴，可以同你一路咁行落去、互相扶持，真係好難得同感動。」

他打趣指自己5年前結婚，婚紗相影得相當求其：「喺布吉行禮之前1個鐘影，我包咗酒店同沙灘，咁啲景都靚嘅。（老咗再影過。）會，之前太太大肚，我哋都有影『全家福』，有計劃遲啲同埋啲老人家一齊再影，佢哋會好開心。」

重遊布吉慶結婚紀念日

問到會否跟太太甜言蜜語，他說：「我有講㗎，白羊座嘅佢唔多理我，差啲想叫我快啲出門口返工，咁天蠍座嘅我又真係熱情澎湃啲嘅。（諗住喺11月26日結婚紀念日，重遊布吉製造驚喜？）我梗係想啦，但真係要睇到時疫情點。」

而節目直播期間，他特別向失明夫婦送祝福，更站在台邊歡送每對老人家。身為證婚人的汪明荃更表示：「我都結咗婚12年，希望能夠繼續咁樣走落去。」感動全場。