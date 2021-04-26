【是日通勝】（一點居士）

辛丑年三月十五甲辰火建日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：理髮、飾牆、會友

忌：動土、開倉、詞訟

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：3、5、6、8

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊

遇上難題不用苦瓜乾，善用人際關係可化解。

金牛

適合與家人聚在一起，可從長輩口中獲啟發。

雙子

人逢喜事精神爽，愛情運強，事業也會受惠。

巨蟹

異性緣佳，得到愛情滋潤，心裏覺得好幸福。

獅子

花錢容易賺錢難！尤其正財方面要費點力氣。

處女

有少許財運，多留意市場動態，投資可獲利。

天秤

心浮氣躁，工作進度落後，小心被上司責備。

天蠍

運氣好壞參半，投資股票勿貪心，見好就收！

人馬

事業運旺，上班族獲貴人幫助，可一展才華。

山羊

自吹自擂有可能惹上小人，宜少說話多做事。

水瓶

眼光準繩，能洞悉職場狀況，助提高競爭力。

雙魚

生活態度積極，為工作付出，回報將成正比。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）馬 桃花旺

（跌）雞 壓力大

鼠

或有新任務，保持務實態度，就能應付自如。

牛

家和萬事興，好好與家人相處，利事業發展。

虎

工作態度積極，容易找到提升業績的好方法。

兔

貴人運強，易獲身邊人信任，謀事如魚得水。

龍

心情低落，不要想太多，該做的事就盡力做。

蛇

得力於天時地利人和，賺錢機會將陸續有來。

馬

桃花旺，為另一半製造浪漫，可令感情升溫。

羊

人緣運下跌，宜謹言慎行，以免給人壞印象。

猴

公務繁忙，幸好做事夠專注，有力化危為機。

雞

壓力沉重，工作不在狀態，小心上司對你發難。

狗

是日沖煞，但處事只要集中精力，問題不大。

豬

愛情路上順風順水，單身者易碰上心儀目標。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

三十六計 走為上計

古聖先賢發現的宇宙密碼，流傳至今，有好多內容仍有待我們研習分析，諸如神農氏嚐百草等，但現今有些人利用這些文化，誇大其語，迷惑信眾。

「宅命相配」有個案例可以分享：有位客人收到房地產宣傳，是某某風水大師評論風水寶地，當然大師為這樓盤進行點評是沒有問題，但這位客人沒有按自己的五行及大運配合去選擇，搬進新屋後，家人的身體和財運都出現問題，問如何解救。我非神人，也不做神棍，只能給出建議就是搬走，走為上計。奇迹出現，當搬回原先獨立屋後，一齊回復暢順。當一個人頭腦清醒又行運，不用師傅指點，選甚麼都行，相反如執着不認命，發生事只好自己承受，自以為是乃做人大忌。

在華人社會中，有部分不理解的人，看見西方經濟發達，便否定中華五千年的智慧文化，其實是數典忘祖。玄學本來不是精密科學，卻是幾千年來經驗實戰的累積，有一定參考價值，所謂迷信，只是某些人因過於相信一些偶像式大師而產生心理上的依賴。我們在尊重科學之餘，亦應尊重和了解前人的智慧，正如西方有識之士也會冷靜地研究中華文化，了解炎黃子孫如何應用玄學智慧在大地求生謀事……正所謂「宇宙雖寬難潤無土之木，玄學雖博難救無緣之人。」下期文章再分析怎樣選對自己有利的旺宅。