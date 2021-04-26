獲欽點擔正拍「仿真」選美劇！馮盈盈誓要彌補遺憾

曾志偉上任無綫高層後有不少新搞作，過往是港姐司儀鐵腳的他除了主理新一屆港姐比賽外，又與監製陳翹英構思以選美為題材的新劇，更會破天荒將今屆港姐競選的實況加入劇中，達到一箭雙鵰的宣傳之效。監製點名前港姐冠軍馮盈盈主演，再過選美癮的盈盈揚言今次會盡情露齒，以彌補當年的遺憾。

每年一度的選美盛事《香港小姐競選》向來是無綫的重頭節目，曾志偉曾擔任港姐司儀20年，有着深厚情意結，他出任無綫高層後，今年8月底舉行的港姐亦是他的傾力之作。近8年未有主持港姐的他不但會出山重掌司儀一職，還與多年好友兼劇集《智能愛人》的總監製陳翹英大搞新意思，構思一部以選美為題材的劇集，其新穎之處是會加入選美實況，猶如真人騷，令劇集更富立體感及真實感，這種形式近年在外國頗為流行，稱為Mockumentary（仿紀錄片）。

該劇於6月開拍，港姐則將於5月開始招募，時間上非常配合。劇中不但會加入港姐比賽過程的實況片段，演員亦會在港姐招募、面試及宣傳活動中穿插進行拍攝。監製屬意由選美出身的藝員擔綱，加強真實感，並點名2016年港姐冠軍馮盈盈及曾於2012年參選港姐的簡淑兒演出，讓她們再過選美癮，而今屆參與面試甚至入圍的候選佳麗，亦分分鐘有份出鏡。

踢爆拍檔「超級癲」

志偉昨日受訪時被問到新劇一事，他稱的確有此構思，並說：「陳翹英嘅作品我當然會全力去配合。」至於馮盈盈大讚題材新鮮吸引：「如果真係有份演嘅話，我當然好期待！（當年選美有冇未做到嘅嘢，想喺劇中做番？）如果大家有留意，我選美全程都冇咩露齒笑過，因為當年仲未箍牙，露齒笑唔好睇，我知選港姐要笑得燦爛，但當年冇自信，連戴后冠嗰刻都只係微笑。如果拍劇有呢場戴后冠嘅戲，我一定會露齒笑彌補當年遺憾，我都係最近先箍好牙！」

講到與簡淑兒再結戲緣，她稱對方是其選美師姐，最近亦在《智能愛人》及綜藝節目《SUPER FIVE》先後合作，她笑說：「我哋拍《SUPER FIVE》要日對夜對5日，有好多任務要做，大家嘅真性情都出晒嚟，唔好睇佢平時咁斯文，原來係超癲，佢玩得仲癲過我同麥美恩。」