華裔女導演第一人！趙婷大熱奪奧斯卡最佳導演

《第93屆奧斯卡金像獎》公布最佳導演得主，華裔女導演趙婷（Chloé Zhao）憑《浪跡天地》（Nomadland）以大熱姿態捧走最佳導演小金人，成為奧斯卡史上首位華人女導演獲此殊榮！

她亦是繼2010年女導演嘉芙蓮碧姬露（Kathryn Bigelow）憑《拆彈雄心》（The Hurt Locker）之後，奧斯卡史上第二位最佳導演女性得主。今次她擊敗另一女導演《超犀女王》的Emerald Fennell以及《農情家園》（Minari）另一亞裔導演鄭一朔（Lee Isaac Chung）等獲獎。趙婷上台時向在場人士飛吻，多謝提名人士之餘亦多謝《浪》劇組。她說：「最近我想了很多，我小時候在中國長大，爸爸常常都會與我玩一個遊戲，一起背中國的詩文。其中一篇叫《三字經》，講到『人之初，性本善。』我仍然相信這句話，我永遠都找到人的美善，將這獎獻給堅持善良的人，你們啟發了我繼續努力。」

查實今次已非華人導演首次獲奧斯卡最佳導演，之前台灣導演李安曾先後憑《斷背山》（Brokeback Mountain）以及《少年PI的奇幻漂流》（Life of Pi）兩度獲最佳導演。

奧斯卡未舉行前，趙婷已受盡爭議。《浪》原定在內地上映，但最終計劃有變至今仍遲遲未上映。有關方面未有解釋原因，但有網民推測與趙婷多年前接受外國媒體訪問有關，內容指自己年輕時在中國生活，到處都是謊言。去年她接受澳洲媒體訪問時又說：「現在我的國家是美國。」