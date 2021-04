【得獎名單】趙婷《浪跡天地》奪奧斯卡最佳電影

《第93屆奧斯卡金像獎》公布賽果,趙婷繼憑《浪跡天地》(Nomadland)奪得「最佳導演」後,再奪得「最佳電影」。

趙婷致詞時多謝參與電影的牧民,又指電影表達頑抗的力量與希望,提醒我們甚麼是真正的仁慈。女主角法蘭絲麥杜文(Frances McDormand)致詞時,呼籲眾人入戲院看戲:「請大家入最大嘅銀幕睇我哋套戲,同埋同人睇晒今晚呢度所有戲。」最後她還扮狼叫,悼念以狼為名的《浪跡天地》混音師Michael Wolf Snyder,他於上月自殺身亡。

《第93屆奧斯卡金像獎》部分得獎名單:

最佳電影

《浪跡天地》(Nomadland)

最佳男主角

安東尼鶴健士(《爸爸可否不要老》)

最佳女主角

法蘭絲麥杜文(《浪跡天地》)

最佳男配角

Daniel Kaluuya(《Judas and the Black Messiah》)

最佳女配角

尹汝貞(《農情家園》)

最佳導演

趙婷(《浪跡天地》)

最佳原著劇本

《Judas And The Black Messiah》

最佳改編劇本

《爸爸可否不要老》

最佳剪接

《金屬之聲》

最佳原創歌曲

《Fight For You》(《Judas And The Black Messiah》)

最佳原創配樂

《靈魂奇遇記》

最佳攝影

《曼克》

最佳服裝設計

《藍調天后》

最佳化妝及髮型設計

《藍調天后》

最佳音響

《金屬之聲》

最佳視覺效果

《TENT天能》

最佳美術設計

《曼克》

最佳國際電影

《醉美的一課》(Another Round)(丹麥)

最佳動畫

《靈魂奇遇記》(Soul)

最佳紀錄片

《我的八爪魚老師》(My Octopus Teacher)