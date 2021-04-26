安東尼鶴健士爆冷奪奧斯卡影帝　法蘭絲麥杜文封影后

現年83歲的英國老牌男星安東尼鶴健士（Anthony Hopkins），最終憑舞台劇改編的劇情片《爸爸可否不要老》（The Father）而爆冷擊敗《黑豹》（The Black Panther）男星Chadwick Boseman奪得影帝，他更成為奧斯卡歷年來最年老的演員得主！

擊敗《黑豹》（The Black Panther）男星Chadwick Boseman

他除了擊敗「黑豹」之外，亦力壓其他對手包括《曼克》（Mank）的加利奧文（Gary Oldman）、《農情家園》（Minari）韓裔男星Steven Yeun和《金屬之聲》（Sound of Metal）的Riz Ahmed奪獎。不過安東尼並沒有出席頒獎禮領獎。安東尼正身在家鄉威爾斯，舉行當日他亦有於社交網站拍片指自己掃墓拜祭亡父。

今次是他繼1992年《沉默的羔羊》（The Silence of the Lambs）29年之後再奪奧斯卡影帝寶座！

而美國女星法蘭絲麥杜文（Frances McDormand）憑《浪跡天地》（Nomadland）大熱奪得影后，打敗《超犀女王》（Promising Young Woman）的英國女星嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）、《心碎的女人》（Pieces of a Woman）的英國女星Vanessa Kirby、《藍調天后》（Ma Rainey's Black Bottom）的美國女星維奧娜戴維絲（Viola Davis）、以及《The United States vs. Billie Holiday》的美國女星Andra Day。

法蘭絲繼2018年《廣告牌殺人事件》（Three Billboards Outside Ebbing, Missouri）之後再獲奧斯卡影后，她謝詞時說：「我沒有東西可以講，我喜歡工作，謝謝給予我這個獎。」

另外，代表香港出戰的曾國祥話題作品《少年的你》失落奧斯卡最佳國際電影。