《尹Stay》朴敘俊鄭有美賀尹汝貞揚威奧斯卡

尹汝貞揚威奧斯卡，曾跟她合作的朴敘俊、崔宇植等送上祝賀。

韓國女星尹汝貞以大熱姿態勇奪本屆奧斯卡最佳女配角，成為史上首位韓國演員揚威奧斯卡，早前跟她合作人氣綜藝節目《尹Stay》的男星朴敘俊、崔宇植與鄭有美，亦各自透過事務所祝賀。

朴敘俊表示以對方為榮，指跟她合作節目時，尹汝貞是令人尊敬的前輩，真心祝賀對方在奧斯卡奪獎，並祝願她身體健康。鄭有美對於尹汝貞成為首位韓國演員在奧斯卡贏獎，感到特別開心及引以自豪，希望對方今後可以繼續健康地拍攝更多作品。

而去年曾憑韓片《上流寄生族》出席奧斯卡的崔宇植也不忘送上祝賀，自言今日一直在收看奧斯卡直播，是所有人最期待的事，希望對方一直健康以及拍攝更多好作品。

至於曾跟尹汝貞合作韓片《下女》的全度妍，亦透過事務所祝賀：「所有人也不會質疑這個得獎結果，真心祝賀，希望你盡情享受這份喜悅，真的很帥氣，以你為榮！」

此外，女星金慧秀則發文分享對方過往的受訪發言：「到了60歲仍然不清楚人生，這是我首次67歲，要是知道，就不會這樣，所以只能感到遺憾與痛苦，沒能事先計劃，就這樣活着，但至少要做到放下、放棄，而不是執着。」