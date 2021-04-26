大哥大點解叫水壺？收藏家儲700部手機

智能手機是現代人不可或缺的日常用品，但現時手機的外形都是一塊玻璃屏幕，沒有甚麼特色可言，反觀舊時手機的造型五花八門，從外觀到揭蓋方式都作出了很多大膽嘗試，而手機收藏家Gary就非常欣賞這一點，於是展開了收藏之路。

Gary講述手機演化的過程時，提到舊時發短訊是有限額，超過了50個字便要收費，此後手機開始注重個性化，例如Nokia 8210，除了能換上不同顏色的機殼，更可以輸入不同的電話鈴聲。Gary笑言「有不同的方法入手機，甚至坊間有店舖幫顧客輸入鈴聲」，隨後更開始出現可以拍照的手機T68，甚至是日本水貨機，Gary亦提到當年水貨機要解鎖才能使用香港電話卡，而且價值不菲。

提到港人心目中最經典的手機款式，俗稱「水壺」的大哥大必定榜上有名，Gary解說這別名是源於當時一個食用油廣告的水壺贈品，它的造型與大哥大一模一樣，因而得名。被問到他最喜愛的電話，Gary則提起Nokia 7710，除了獨特的彈蓋方式，品牌最原始的介面亦令他非常深刻，直到今時今日仍能正常運作，更與主持人一起遊玩經典手機遊戲「貪食蛇」，一同回味當年。

俗稱「V仔」的Motorola Razr V3及不死神機Nokia 3310均是當年最熱賣的機型，而「V仔」的銷量達130,000,000部，超越3310的126,000,000部，Gary認為前者勝在擁有超卓性能，而後者的賣點是異常耐用。