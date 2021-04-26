同樂宜有得揮！台妹解放34E導彈捽碟封最索女DJ

講到電音DJ，除咗要識捽碟，外形都相當重要，淨係有型同性感都未夠㗎，最好要有特出之處，容易畀人認得出，咁先可以吸引人嚟捧場！擁有34C身材嘅藝人樂宜，就符合晒以上嘅條件，樣子甜美嘅佢，不時以低胸上陣捽碟，將豐滿上圍表露無遺，成功引人注目，喺電音界打出名堂，曾經喺「Top 10 Asia's Hottest Female DJs of 2017-2018」排名第7，仲喺內地DJ排行榜中排第5添！佢近年轉戰幕前，上綜藝節目《美女廚房》成為美女學徒而人氣急升，之後有客串拍劇集《守護神之保險調查》，以及於多個ViuTV節目亮相，例如：《辣伙頭》、《索女人妻ichi烹》等，加上佢不時喺社交網大晒火辣身材派福利，喪吸逾33萬粉絲，升呢做宅男女神！

「台灣最索女DJ」

而喺出名盛產正妹嘅台灣，當然都有唔少樣靚身材正嘅電音DJ啦！有「台灣最索女DJ」之稱嘅Quenna（昆娜），不時低胸裝火辣上陣捽碟，盡騷34E驕人上圍，加上高冷嘅外表，同埋迷人電眼，並且身上仲有大量嘅紋身，令人望一眼就可以留下印象深刻。喺呢個淘汰率咁高嘅行業，佢入行多年依然擁有大批捧場客，佢每逢有表演，都例必會爆晒場。

唔煙又唔酒

熱愛游水嘅佢，經常喺社交網大晒火辣比堅尼，解放E級導彈，同埋無敵長腿派福利，大受網民歡迎，吸咗逾30萬粉絲！雖然佢外表Cool到爆，再加上喺夜場捽碟工作，畀人一種難以親近嘅感覺，但原來佢性格好靜，又唔煙又唔酒，除咗開工平時都甚少會夜蒲，收工仲即刻返屋企，係個乖乖女，真係外表同性格反差極大呀！佢除咗做DJ，仲擁有自家嘅服飾品牌，早前仲做埋Model，出咗本限量寫真集，向多方面發展。

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