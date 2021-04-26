尼爾前作強化版　女角中咗還原靚靚拳？

時間回到2017年，一款名為《NieR:Automata》尼爾:自動人形的單人RPG遊戲橫空降世，憑虐心劇情、華麗畫面及爽快戰鬥系統而被玩家評為年度神作。時隔4年，雖然未見續作，但算得上遊戲前作的《NieR Replicant》最近就推出了強化版本，讓大家深入了解《NieR:Automata》中的世界是如何形成。

強化版名稱為《NieR Replicant ver.1.22474487139...》，建基於2010年4月發售的原版來製作。原版由於畫面灰暗、緩慢節奏且沒有中文字幕，坊間褒貶不一。強化版不但追加繁簡體中文字幕，還重塑了畫面風格，角色面相回歸SQUARE-ENIX的唯美風格，尤其女角大幅「美顏」，恍如中了還原靚靚拳，一眾雄性動物保證叫好！

戰鬥系統也重新執過，難易平衡度更高、技能組合更自由，並加入自動戰鬥輔助操作，令新手也能輕易過關，整體爽快度更傾向《NieR:Automata》，以前爆過機也有重玩價值。故事方面，主角是一位住在邊境村莊的善良少年，他為了拯救罹患不治之症「黑文病」的妹妹「悠娜」，與會說人話的神秘書本「白書」一起踏上旅程，找尋治療妹妹的最後一線希望──「被封印的話語」。

遊戲現已推出，提供PlayStation 4、Xbox One及Steam版本。

<同場加映>

神作免費玩

提到神作，2017年推出的《Horizon Zero Dawn》也榜上有名，估唔到今天其Complete Edition竟然可以免費玩。此作最近歸入PlayStation旗下「Play at Home」的更新之一，由即日起至5月15日上午11時(香港時間)期間提供免費下載，以前未玩過或想重新收藏就咪錯過了！