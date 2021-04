英國男星Daniel Kaluuya於《第93屆奧斯卡金像獎》憑黑人抗爭電影《Judas and the Black Messiah》奪得「最佳男配角」,他致詞時表示黑人要團結:「當他們分化我們(divide and conquer),我們就要團結向上。」

香港《蘋果日報》即時新聞誤報Daniel Kaluuya致詞時發表撐香港抗爭者言論,引起網友混淆,有人更於影片分享網站的Daniel Kaluuya得獎片段下面留言多謝他,被其他網友指正他致詞時說的是「conquer」而不是「Hong Kong」。其後《蘋果日報》於網站因為誤報事件發出道歉聲明:「就有關錯誤報道引起的不便及誤會,《蘋果》謹此致歉。」