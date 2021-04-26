同菊梓喬合唱冇下次　吳若希講到明唔夾！

吳若希（Jinny）跟「死敵」菊梓喬（Hana）在《勁歌金曲》被安排合唱，此乃兩人傳出不和後，首次同台合唱，Jinny回覆東網說：「係呀，世紀大合唱，只此一次冇下次。（有冇擦出火花？）冇乜火花喎，因為大家係好唔同嘅聲嚟，都好難夾㗎，佢係中音，我係中高音，大家個Key都唔同。」她透露演出前自己跟製作部、Band方面都有夾過，她說：「都係大家夾啫，夾咗好多過唔同Version，好彩係Live Band，唔係就好大鑊。」

兩人合唱後可有增進友情？Jinny自爆：「其實我收到通告時第一刻係拒絕嘅，覺得做乜要搵啲咁嘅嘢嚟搞，但後來我覺得好吸引係因為有Live Band，因為Live Band嘅變化可以好大，所以就決定好啦，我哋試吓啦，有冇增進友情？冇喎。」

當兩人合唱時似乎少有交流，Jinny第一下擰頭望Hana時，Hana就未有回望，到第二下兩人才有眼神接觸，不過主持Eric Kwok就踢爆Hana是望提字機，Jinny說：「佢唔係特登唔望我，真係望緊提字機啫，唔係特登唔望我嘅，所以之後佢都解釋咗啦，佢望緊我個嘴吖嘛，哈哈。」公司是否刻意安排？將兩人擺上枱？她就表示「不予置評」。