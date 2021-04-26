本日日本：貓奴福音！人貓共食罐頭登場

各位貓奴有否想過，可以和主子享用同一款罐頭分甘同味？現在終於有機會啦！日本Powder Trading Co., Ltd最近聯手推出了一款人及貓都可以食用的罐頭，名為NEKOKAN，絕對是貓奴的喜訊。據知在日本的魚獲中，約有20至30%因不合規格（例如不是正常Size、知名度低及加工麻煩等因素）而沒有被採用。有見這個浪費的現象，Powder Trading Co., Ltd便着手研究人貓罐頭的可能性，最後製作出六款NEKOKAN，分別有三線磯鱸、飛魚、小銀綠鰭魚、日本真鱸、半紋水珍魚及連子鯛。這些魚的名稱比較陌生，因為平常很少食用，但其實味道不錯，與不同食物搭配可以成為美食，隨罐頭更有食譜教你點煮。例如小銀綠鰭魚有濃郁甜味，與番茄湯和醬汁都配合得很好，而日本真鱸則較清淡，可以與沙律醬及香草混合製成三文治。罐頭魚經過加工，連骨頭都可以吃，小朋友和老人家都可以放心享用。不過要注意，罐頭湯汁含鹽量高，給主子吃的時候要先將湯汁隔掉，再將魚肉用水煮約兩分鐘以去除鹽分，這樣就可以放心給貓咪品嘗了。而且罐頭銷售額的3%將捐贈予保護貓咪Cafe「Neco Republic」，既可以減少魚的浪費，又可以與主子共享美食，仲可以做善事，絕對係一舉數得！現可於網店kachika購買，一套六罐（連食譜）售3,780日圓（約HK$272）。