康華爆男主持「撞鬼」退出娛圈　到底係邊個？

藝人滕麗名、白彪及康華擔任節目《Master's Talk師父有請》嘉賓，大談靈異經歷。康華透露自己剛入行時，到內地拍攝旅遊節目「嚇餐飽」：「貴州有個山頭安葬咗成條村嘅屍體同骨灰，來回要成11個鐘，入到去大家都唔信邪，加上當地人又冇準備，所以冇拜神。後嚟男主持不適送院，連行路都有困難，剩低嘅拍攝由我負責，點知我返到香港都入院。」她表示可能因為「冇打招呼」，而該男主持返香港未幾便退出娛圈：「當時佢病到神智有啲唔清醒，成日自己同自己講嘢。」

「瞓棺材」都唔怕

至於被主持麥玲玲指有「關刀眉」的白彪殺氣大，他直言「瞓棺材」都不怕：「反而瞓過停屍間嘅屍箱，櫃門關埋，我耳仔就嗡嗡聲兼毛管戙。我曾經喺中環義莊拍嘢，現場有百幾副棺材，負責人話拍嘢唔緊要，唔好跨過啲棺材就得，但我哋要拍追逐戲，就係要跳棺材，仲差啲踢冧添。有日落雨，我路過義莊長走廊，突然有擔幡追住我，點知原來係隻雀仔飛起郁到個擔幡，當時真係被佢嚇死！」

菲律賓靈異經歷

白彪又指曾到菲律賓拍戲時，有位18、9歲女特約演員突然企起身瞪大眼，跳過一幅矮牆，不斷用英文叫不要碰她，甚至講粗口：「當時佢雙眼反起咗，見唔到佢眼珠，4個工作人員夾住佢，都被佢揈到彈開，我仲以為佢做戲，佢一踢連腳甲都反埋，真係毛管戙。有軍人保安即刻用3粒子彈夾佢手指，點知佢嘔啲綠色嘢出嚟，後來叫巫醫搞先冇事。」

電視城廁所好猛鬼？

滕麗名則憶起電視城錄影廠的驚嚇事件：「《真情》年代，8至9廠附近個廁所好猛鬼，話（靈體）好多年前邵氏年代已經喺度。當年成日都拍通宵戲，男女廁黐住喺隔籬，但女廁塊鏡永遠都係滴水，男廁塊鏡永遠都係乾。」她又表示試過獨自入洗手間洗手，竟發現鏡中有另一個人：「曾經喺凌晨2點開工準備埋尾，收音師話聽到有人吹口哨，咁就關廠門啦，點知都係有聲，後來直頭有人喺我耳邊吹。喺隔籬廠嘅張家輝突然嗌救命，當時未到佢，佢大叫『有人喺我耳邊吹口哨呀！』呢單都幾爆！」