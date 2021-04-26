本地品牌膠樽變鞋　Trainer AD 1新色開催

要追趕潮流去揮動環保旗幟其實是一件好容易嘅事情，但如何長遠地去堅持做這件事才是一大難題。2018年創立的本地運動鞋品牌LANE EIGHT（代表運動場上的第8線），創立至今一直只專注製作一個鞋款Trainer AD 1，當別的品牌1個星期可以出十幾廿款設計時，1個品牌只推出1款運動鞋，聽落好匪夷所思，但由Josh及James Shorrock兩兄弟共同主理的LANE EIGHT確確實實做到，正如其品牌名字「第8線」注定是難跑兼不被看好的線道，但只要保持專注及堅持，要突圍而出取得佳績也絕非難事。

Trainer AD 1定位為一雙可以應付跑步及健身運動的全方位運動鞋，而且其設計更實踐可持續發展理念，鞋身分別採用純素纖維及再生針織物料製成。前者用以取代傳統天然麖皮，輕巧同時增加耐用度；而後者則由11個膠樽製成的再生聚酯紗線製成，透氣同時具備伸展性及保護性。緩震效能則由中底所搭載的全掌式Bloom™ Algae Foam提供，這種輕巧彈性物料是從過度繁殖並影響海洋生態的藻類當中所提取，每對鞋可以為地球節省31.5公升淡水及清除大氣中的64立方米碳排放量，而中底外層則被流線型TPU包覆，在雙足需要橫向移動時保持穩定。內裡所配搭的鞋墊亦採用ETPU顆粒及PU模型組成，進一步提供柔軟舒適腳感。除了全年發售的Cloud White、Carbon Black及Lunar Grey 3款經典配色外，LANE EIGHT都會定期為Trainer AD 1追加推出新色以保持新鮮感。今回就分別有Periwinkle、Sage及Earth Green 3款限量新色登場，前兩者以明亮及柔和的色調營造春日氣息，後者則運用大自然的綠色塑造出帶點軍事味道的潮流感。