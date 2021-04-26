戶外夠空曠　激戰更奔放

成日困喺室內環境，真係好想去郊遊呼吸一下新鮮空氣。AV業界資深人士神仙乙相當認同，仲話睇AV亦都一樣，男女優成日喺室內激戰都幾悶，所以不時會挑戰一下拍外景，將大家嘅視覺由室外帶到戶外，同時令新鮮感同刺激感大增！

按摩「泰」舒服

喺SOD出品嘅《歡迎來到南國色情水療中心》中，絕色美人本庄鈴係一間水療中心嘅紅牌技師，最擅長泰式按摩，令客人全身都咁舒暢。鈴妹除咗會喺室外同客人大玩精油按摩，亦會帶客人去到景色優美嘅室外設施，再剝光豬嚟個波哋按摩，由於手法一流，客人都畀佢搞到雄風大振，不過見到鈴妹咁溫柔又友善，又唔會咁心急，一於掉返轉頭用精油同鈴妹捽勻全身熱吓身，然後齊齊享受於光天化日之下交歡嘅樂趣。

有求必應

喺TEACHER推出嘅《好色伴侶溫泉旅行》入面，永野司嘅正職係售貨員，兼職做援交，佢陪客人一齊去溫泉旅行時，雖然對方有好多要求，但係阿妹本住以客為尊嘅服務態度亦一一答應，例如客人揸車載佢去溫泉旅館途中，停車睇風景，對方𥤮然要求玩野外露出，阿妹就即刻拉低衫露出心口，仲畀客人以震棒刺激。之後，一齊浸露天溫泉嚟個水中激戰亦唔會拒絕，返到室內再連番激戰當然亦會完全配合啦！

兩小無猜

SOD推出嘅《為期一日之青春逃避行》，講述青春美少女佐藤千佳行到半路遇上大雨，於是喺一個小型車站避雨，咁啱遇到男同學大雄，原來兩人早已互生情愫，於是趁四野無人互相擁吻起嚟，繼而半脫衣服進行激烈肉搏！之後，兩人相約一齊去溫泉旅行，相處時猶如一對新婚夫婦咁恩愛，喺房間激戰完，浸溫泉時又纏綿，喺短短一日嘅旅程中，盡情地將青春同活力揮霍！

簡評

雖然近年日本AV界甚少出外景拍攝戶外激戰嘅作品，但喺AV廠嘅努力之下，亦盡量將男女優帶到戶外，好似今日為大家介紹嘅作品咁。當中本仙最鍾意佐藤千佳主演嘅《為期一日之青春逃避行》，因為阿妹青春可愛又鮮嫩，本身已經相當討好。喺劇情上，安排佢同男主角喺戶外相遇再纏綿，相當有青春偶像劇感覺，而且仲帶出年少輕狂嘅放肆。兩人去溫泉旅館玩樂，又有一種新婚夫婦嘅溫馨浪漫，令人睇得舒服又過癮。