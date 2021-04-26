【冇偶像包袱】郭富城演沉鬱爸爸　一見愛女即抽離

影帝郭富城在電影《秘密訪客》飾演高冷、沉鬱的父親，問到可有難度？他坦言：「其實當時拍緊《麥路人》，2部一齊拍，挑戰係因為《麥》我係流浪者，但呢套戲我就係大家族、好有錢，所以身份好大對比，但故事好紮實，所以容易進入角色。」他透露此電影在疫情前飛去韓國拍：「因為嗰度嘅屋有地牢，好適合個故事，拍咗2個幾月，冇戲份時就飛返香港拍《麥》。」

講到其角色沉重，可會難抽離？城城坦言：「返到屋企一見到小朋友就會抽離到，自己識調整心情。（最難抽離係邊個角色？）《殺人犯》，拍完做訪問會諗番個回憶，當時宣傳期發夢都係夢見殺人同埋屍。（幾耐先抽離到？）宣傳完，當時又有好多興趣，會賽車，分散咗就冇事。」提到他常拍攝沉重角色，可想挑戰喜劇？他坦言：「想㗎，希望多方面嘗試，想試好多戲路，演員冇包袱，之前大部分都係演劇情片，可能喜劇導演少啲，我近10年都冇演過喜劇。（你有冇喜劇細胞？）要慢慢發掘吓，我都Funny㗎，我冇偶像包袱。（爸爸包袱呢？）更加冇啦！（喺女面前呢？）喺女面前就要氹佢哋開心。」

講到近來他迷上書法，他坦言：「因為上年疫情關係，多咗時間喺屋企，有朋友係畫家，我都有收藏啲畫，收藏咗10幾幅趙無極嘅畫，之後再搵老師學寫字。（你有冇天分？）人人都有，每人都得嘅，最緊要學習同勤力。（會唔會一家人一齊寫？）囡囡係兒童班，學緊認字，都有教佢寫字。」講到他的興趣由動變靜，他表示：「因為依家冇得玩賽車嘛，因應個時勢轉變，都少咗好多揸車。」工作方面，他透露5月會開戲，亦預告今年會再舉辦演唱會。

化妝：Terry Yu

髮型：Ian Wong @ ii Salon & Nail

場地：Rosewood Hong Kong