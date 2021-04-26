險白做兼倒貼！劉威煌開騷激減20磅：得番一排骨

歌手劉威煌將於本周五（30日）假旺角麥花臣場館舉行個人音樂會，今晚進行第2次正式綵排，問到心情緊張？他直言因為要忙住分門票，所以沒有時間緊張：「上星期日先分完飛，呢次門票係我哋親自設計同印製，齋係門票吸印都吸咗幾日，不過今次綵排時間係好足夠。」

講到現時放寬入座率至75%，他表示半年前開賣時諗住以100%入座率去賣飛：「咁就唔使蝕錢，開一場騷先唔好講賺錢，打平手都唔易，但之後入座率變只得50%，就真係預咗自己冇人工，白做之餘仲要倒貼，但樂手就一定有人工，只係未必會係市價，依家放寬到75%開心晒！」而另一樣令他開心的是全場門票售罄，問到為何不考慮加場？他笑說有一場爆滿已經好開心及滿足：「自己唔太貪心，如果開多場得30%入座率，場面就冷清清，個氣氛係差好遠，如果今次反應好先考慮開Part 2。」問到開騷期間會騷肌？他即耍手擰頭婉拒，不過又說為音樂會大減20磅：「由155磅減到128磅，依家得番一排骨，大家都叫我唔好再減，同時依家為養聲講嘢都細聲啲。」

另外，談及愛犬Jumbo早前突然離世，劉威煌即時進入Sad Mode，一度低頭不語，續神情哀傷說Jumbo原定為音樂會的嘉賓：「大家都好鍾意佢，早一個月我先帶佢去抽血做體檢，醫生仲話佢健康到爆，但佢突然離開，我都接受唔到，係家傭瞓醒發現，我抱佢嗰陣已經冇心跳。（死因？）我冇去做解剖，所以唔知，已經打理好佢嘅身後事，呢8年我哋都互相愛惜大家。」他透露屆時音樂會會有環節紀念愛犬：「我會盡力做好呢個騷，騷後先平復心情，台前幕後加埋有成百幾人，唔想咁自私影響到大家，希望Jumbo會守護住我。」