Allie Eve Knox　狂野癡女　原來係學霸！

日本AV界有唔少癡女系女優，咁美國四仔界又有冇癡女脫星呢？當然有啦！佢就係人氣爆燈嘅Allie Eve Knox，喺鏡頭前表現狂野飢渴嘅佢，原來係一位學霸嚟㗎，真係失覺晒！

做兼職交學費

喺唔少人眼中，脫星同學霸係大纜者扯唔埋，只係Allie Eve Knox嘅出現卻打破咗呢個界限，更憑住渾圓美股及癡女魔力，喺美國四仔界獲得超強人氣。喺美國喬治亞州首府亞特蘭大出生嘅佢，自小好鍾意讀書同學習，亦因為咁冇乜同異性接觸。為咗交學費，佢日頭返大學，夜晚做兼職。咁究竟佢嘅學歷有幾高？就係擁有兩個學士學位及一個碩士學位，絕對係貨真價實嘅學霸！

至於佢點解會投身四仔界呢？咁就要由2014年講起，當時正修讀碩士學位嘅佢，由於做兼職收入有限，更曾試過銀行戶口僅餘10美元，於是以「AllieKnox」之名喺網上做成人直播，憑住迷人樣貌及37吋巨臀，直播首晚便賺到600美元，及後被成人網站XHamster邀請演出真人騷節目《The Sex Factor》，令人氣急升，收入亦愈嚟愈多。

改形象人氣升

Allie Eve Knox表示演出真人騷節目成為佢事業嘅轉捩點，當中嘅評審團係由Keiran Lee、Lexi Belle、Tori Black及Remy LaCroix四位天后級組成，佢哋不但分享拍四仔要注意嘅要點，尤其喺鏡頭前進行性愛演出嘅技巧，令佢獲益良多。投身四仔界後，就獲著名四仔片廠Digital Sin邀請拍攝《Don't Tell My Boyfriend I'm Cheating #3》，飾演純情學生妹，可惜四仔迷反應一般。

有見及此，佢接拍Naughty America製作嘅《My Wife Is My Pornstar》時，化身成好色癡女，表現狂野又飢渴，果然引嚟極大回響，不但令佢人氣爆升，廠方更搵佢再添食，結果喺2016年AVN頒獎禮獲提名「最佳演出脫星」。雖然最終落敗，但係反而令佢更加努力演出，之後喺多個四仔頒獎禮都獲得多項提名，2017年嘅Cammy頒獎禮更奪得「最受歡迎癡女脫星」，奠定癡女地位。

Profile

出生日期：1989年11月15日

身高：175cm

三圍：32C-26-37

Allie Eve Knox雖然冇巨乳，但擁有迷人嘅樣貌及渾圓美股，擅長喺網上宣傳嘅佢，每次進行成人直播時，亦不忘為新作宣傳，相當有頭腦。不過最估唔到嘅係，佢最近開始寫小說，仲話希望可以出書添！